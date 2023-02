Primarie PD. Domenica si vota anche a Modica

Dalle 8 alle 20 di domenica 26 febbraio si voterà in tutta Italia per le primarie del Partito Democratico, che porteranno alla scelta del nuovo segretario tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Anche a Modica si voterà in due seggi: a Modica Bassa nell’Atrio comunale e a Modica Alta in via Irminio.

“Non serve per forza essere iscritti al Pd per partecipare alla votazione – spiega il segretario cittadino, Salvatore Poidomani – ma chi è già iscritto al Pd ed è in regola con il tesseramento non è tenuto a versare il contributo previsto di due euro e risulta automaticamente iscritto all’Albo degli elettori”.

