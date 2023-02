L’uragano Freddy lascia il Madagascar e approda in Monzambico

L’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ha avvertito questo venerdì che il ciclone Freddy arriverà nel corso di questa giornata in Madagascar dopo aver provocato sette morti, allagato 300 case e colpito 80 mila persone. Le previsioni indicano che l’uragano toccherà la costa dell’Africa continentale, in un punto tra le città di Beira e Inhambane, in Mozambico. Freddy rappresenta una ulteriore minaccia per le popolazioni costiere dato che sono previste onde alte fino a nove metri. L’agenzia meteorologica ha indicato che le previsioni evidenziano la probabilità che il ciclone colpisca il Mozambico con piogge torrenziali fino a 400 millimetri nelle prossime 72 ore. Allo stesso modo, l’OMM ha anche avvertito che gli impatti dell’uragano potrebbero essere avvertiti in altri paesi dell’Africa meridionale, come lo Zimbabwe e il Sudafrica, dove si prevede che cadranno fino a 300 millimetri di pioggia in 48 ore. Le piogge associate al forte vento che spira con raffiche fino a 130 chilometri l’ora, causeranno alluvioni e allagamenti dovuti anche alla saturazione del suolo a seguito di una stagione di per sé piuttosto umida, viste le persistenti piogge che hanno interessato negli ultimi mesi questi territori. Tuttavia, questo uragano, è considerato un fenomeno eccezionale a cui non si assisteva da oltre 20 anni. E’ considerato tale per la durata e lunga distanza percorsa, da quando la formazione è iniziata il 6 febbraio scorso al largo della costa nord-occidentale dell’Australia.

