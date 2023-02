Gli Stati Generali del Welfare ieri a Modica

Ha avuto una grande partecipazione di addetti ai lavori la prima giornata degli Stati Generali del Welfare ieri a Modica. Presso l’Auditorium Floridia si sono incontrati Istituzioni ed Enti del Terzo Settore che si sono confrontanti sulla delicata tematica degli aiuti alle fasce più deboli della popolazione. Tra i partecipanti l’Assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, il presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Ars, Ignazio Abbate, i rappresentanti dei Comuni di Ispica, Pozzallo e Scicli oltre ai vertici ASP e dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Sicilia. “Fare squadra tra Comuni e Regione per il bene di tutti – commenta l’On.Abbate – è stato l’argomento principale dell’incontro. Oggi, in base alle nuove necessità della società civile, è necessario un cambio di rotta generale nella gestione dei servizi sociali. Facendo sintesi tra tutti gli attori protagonisti è più facile ottenere risultati proficui e mi riferisco alle tante possibilità di finanziamento che oggi attraverso la Regione vengono distribuite sul territorio. Alla luce di questo è particolarmente significativa la presenza dell’Assessore Albano che dal suo insediamento si è sempre dimostrata sensibile alla tematica. Le strategie discusse a Modica, che per la prima volta ha ospitato un evento tanto importante, sono quelle che poi verranno applicate su scala regionale nei prossimi mesi”. “Gli obiettivi che ci siamo prefissati – ha dichiarato l’Assessore Albano – sono quelli di accrescere la capacità di spesa e rendicontazione dei 55 distretti socio sanitari, di aumentare la capacità di accedere e utilizzare le molteplici fonti di finanziamento, di migliorare l’attuazione degli interventi, di arricchire l’attività di informazione del Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali a favore dei Dss”. Oggi si replica con i tavoli tematici presso la Biblioteca Quasimodo.

