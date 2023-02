Orientamento universitario e professionale per gli studenti dell’Archimede

Si è svolta lo scorso sabato 18 febbraio presso l’Auditorium P. Floridia a Modica, messo a disposizionedalla Fondazione del Teatro Garibaldi, un’intera mattinata dedicata alla formazione e all’orientamento universitario e professionale organizzata dall’IIS Archimede di Modica. L’open day interamente rivolto alle classi quinte dello storico Istituto tecnico, che vanta ormai sei indirizzi di studio afferenti il settore tecnologico e il settore economico, ha visto in scaletta diverse proposte formative tra Università statali e pubbliche, più o meno vicine al territorio modicano, aziende private, enti di formazione, ecc… Scopo dell’iniziativa è stato quello di offrire agli studenti un’occasione aggiuntiva, rispetto al classico salone dello Studente, a cui di solito gli studenti dell’ultimo anno partecipano, per offrire loro la possibilità di informarsi e orientarsi al meglio e per essere pronti a compiere le scelte più importanti per il futuro.

Ospiti della mattinata fortemente voluta e realizzata dal Dirigente scolastico prof. Rosolino Balistrieri, coadiuvato dal prof. Giorgio Rizza e dalla prof.ssa Giusy Sparacino, sono stati Marco Sammito e Marco Baglieri che hanno introdotto il Collegio dei Geometri, la prof.ssa Valentina Fallico per Harim Accademia Euromediterranea, il prof. Alessandro Vitale e il prof. Alessandro D’Emilio docenti presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Catania, il prof. Marco Migliorisi, docente specializzato nella formazione per il superamento dei concorsi pubblici in qualità di rappresentante di Assorienta e Nissolino Corsi, il prof. Stefano Rapisarda e il prof. Pierluigi Catalfo per il Consorzio Universitario di Ragusa Ibla, Struttura didattica speciale di Lingue e letterature Straniere, il dott. Antonio Biundo e il dott. Tacchelli per Evolutiondesign, studio di Architettura e Ingegneria, la prof.ssa Eleonora Iozzia per la Lumsa di Palermo e Roma, il dott. Commercialista Michelangelo Aurnia consigliere tesoriere dell’Ordine dei commercialisti, il dott. Tommaso Barone per Icotea. La scuola che l’Istituto Archimede ha in mente di concretizzare quotidianamente non è solo un luogo di crescita formativa e professionale, non è solo un luogo di relazioni sociali proficue e inclusive, ma è anche un luogo dove ci si prende cura soprattutto del futuro degli studenti. Per realizzare tutto questo bisogna fornire i mezzi e gli strumenti affinché gli studenti possano conoscere cosa offre il mondo delle università e degli enti di formazione, garantire buone prospettive per il futuro, capire di cosa ha bisogno la società e intuire cosa chiede il mercato del lavoro oggi, ma è fondamentale anche riconoscere e valorizzare le aspirazioni e le potenzialità dei protagonisti del domani.

