Haiti, abbandonata da Dio e dagli uomini…di Giannino Ruzza

Fonti della polizia, relegata ormai a portavoce, riferiscono che un impiegato della televisione nazionale di Haiti, suo fratello e altre due persone, tra cui un agente della sicurezza dell’ex presidente Jocelerme Privert, sono stati uccisi a sangue freddo a colpi d’arma da fuoco a Fort Jacques, a sud-est della capitale haitiana, dai membri della banda “Kraze baryè” capeggiata da Vitelhomme Innocent, che al di là del nome, rimane uno dei maggiori delinquenti seriali esistenti sulla faccia della Terra. Testimoni oculari hanno dichiarato che i criminali hanno aperto il fuoco contro gli abitanti della cittadina senza apparente motivo, ferendo diverse persone, in un’altra azione inquadrata nel contesto della violenza generalizzata nel Paese caraibico. Sparatoria che è costata la vita a quattro malcapitati, ai quali se ne sommano altre cinque nelle sparatorie avvenute in settimana a Dalmas 31 a Morne Hercules e a Carrefour, nei pressi della capitale Port-au-Prince. Oltre agli omicidi, quest’anno sono aumentati anche i rapimenti, più di un centinaio. Tra le vittime più recenti, Marc Marie Yves Mazile responsabile del Protocollo del Palazzo Nazionale, e il direttore della Comunicazione del ministero della Salute, Jeanty Fils Exalus. Reiterati atti violenti, aumentati considerevolmente dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moïse nel luglio 2021. I numeri in costante crescita dei malavitosi, relegano l’opposizione delle Forze dell’ordine in un angolo, per consistenza inesistente, mente le bande seminano indisturbate il terrore nelle comunità. Nel 2022 le organizzazioni internazionali hanno denunciato oltre 2.000 omicidi e 1.000 rapimenti, oltre allo sfollamento forzato di circa 155.000 persone.

