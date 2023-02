Una si trova in Sicilia. A essere premiata d è L’Antica Dolceria Bonajuto di Modica è stata inserita nella top five stilata da My Luxury perchè ritenuta una delle botteghe più belle d’Italia . In classifica si trova esattamente al terzo posto.

L’Anticaa Dolceria Bonajuto, che opera in Vicolo Franco Ruta, sul Corso Umberto, produce cioccolato in modo originale dal 1880. Si tratta della più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. Nel 2008 Eurispes l’ha inserita tra le cento eccellenze d’Italia.

Il portale compie un vero e proprio viaggio da Nord a Sud, raccontando il Paese attraverso le sue eccellenze e le autentiche produzioni Made in Italy. Ai primi due posti troviamo rispettivamente: Antica Libreria Cascianelli, a Roma, un luogo del sapere simbolo delle botteghe storiche romane, e Salumeria Giusti a Modena, una salumeria che custodisce i sapori di un tempo con tanta passione. Quindi si colloca l’Antica Dolceria Bonajuto a Modica. È seguita da Ottica Quercetti a Milano e Mario Talarico Ombrelli a Napoli.

