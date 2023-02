Santa Croce calcio contro Roccacquedolcese. “Vietato sbagliare”

L’ottava giornata del campionato di Eccellenza propone al Santa Croce calcio l’importante confronto contro la Rocca Acquadolcese. È certamente una gara fondamentale per il cammino della squadra di Gaetano Lucenti che dopo gli scivoloni con la Jonica e, soprattutto con il Palazzolo ha visto complicarsi la posizione in classifica. I biancazzurri sono invischiati in piena zona playout e per uscirne fuori, bisognerà non commettere più errori.

La gara contro i nebroidei, quindi sarà la prima finale di questa stagione e dovrà essere affrontata come un evento del genere merita.

Il pareggio di domenica a Milazzo ha dimostrato che la squadra può avere i mezzi per raggiungere il risultato pieno, ma, ci vorrà anche un buon approccio alla gara e tanta concentrazione.

Bisognerà approfittare di giocare sul proprio campo e avvantaggiarsi delle condizioni morfologiche del terreno di gioco, sfruttandole a proprio favore. Mister Lucenti non lascia trasparire nessuna sensazione e in settimana ha tenuto tutta la squadra sul pezzo, invitando tutti i componenti del gruppo a stare concentrati già alla ripresa degli allenamenti.

Per il confronto di sabato, l’allenatore biancazzurro non avrà a disposizione lo squalificato Totò Mancuso, ma, recupererà Gabriele Reale che ha scontato il turno di stop.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy e avrà inizio alle ore 15.00. A dirigere la contesa sarà una terna tutta agrigentina composta dal signor Andrea Augello che sarà assistito dai signori Federico Principato e Gaetano Florio.

