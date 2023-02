Amministrative il 14 maggio in Sicilia. Ipotesi più concreta

Prende sempre più valore la possibilità che le prossime elezioni Amministrative in Sicilia siano anticipate di due settimane. Il consiglio dei ministri, infatti, apre la via al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che vuole anticipare il voto nei comuni dell’Isola. Il governo Meloni ha deciso che le prossime elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in Italia si terranno il 14 e 15 maggio così, come si diceva, prende corpo l’ipotesi, di anticipare di due settimane le amministrative in Sicilia per ora fissate per il 28 e 29 maggio. «Attendo di avere certezza della data che sceglierà il governo nazionale, poi porterò in giunta la proposta di allineare la Sicilia al resto del Paese», ha detto ieri Schifani al Giornale di Sicilia rompendo gli indugi a conferma che il governo regionale sta per correggere la data delle elezioni, già fissata per il 28 e il 29 maggio, portandola al 14 e 15.

Il presidente ci rifletteva da giorni: «È un fatto di immagine. Se Roma punta su una data vicina alla nostra non vedo perché noi dovremmo distinguerci. La spesa sarebbe invariata».

