Un fondo per le famiglie per affrontare spese mediche extra

Con l’approvazione della finanziaria è stato messo a disposizione dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, retto dall’Onorevole Nuccia Albano, 1 milione e 700 mila euro per affrontare spese relative all’acquisto di farmaci particolari non passati dal Servizio Sanitario Nazionale o per affrontare spese di viaggio e alloggio anche quando le cure si svolgono al di fuori dei confini regionali. A darne notizia l’Onorevole Ignazio Abbate che si è speso particolarmente per far sì che questo provvedimento vedesse la luce. “Ringrazio per la sensibilità l’Assessore Albano che si è mostrata sin da subito disponibile ad accantonare la cifra che servirà ad alleviare le spese di pazienti affetti da patologie gravi, oncologiche, genetiche e malattie rare che sono costretti a comprare farmaci non coperti dal SSN. Inoltre per coloro che devono spostarsi sia dentro la Regione che fuori per curarsi, potranno accedere al beneficio per sostenere spese di viaggio, vitto e alloggio per se e per un accompagnatore. Questi provvedimenti sono frutto dell’esperienza maturata in anni di sindacatura quando si è più a contatto con i bisogni della gente che quotidianamente chiedono aiuto al Comune in questo senso. Per la prima volta siamo riusciti a trasportare alla Regione una parte di vita amministrativa degli Enti Locali e grazie a ciò è arrivato un aiuto concreto e tangibile. Possono usufruire del contributo pazienti con particolari condizioni di disagio economico che non ricevano altri sussidi da enti pubblici. Stiamo cercando di studiare sempre più iniziative per sostenere le famiglie ad affrontare i momenti bui legati ad un percorso sanitario. Quello di oggi è un punto di partenza e non sarà sicuramente l’unico provvedimento che verrà realizzato.”.

