L’Avimecc Volley Modica concentrata sulla sfida contro Casarano

L’Avimecc Volley Modica ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato al “PalaRizza” contro la Leo Shoes Casarano.

Reduci da tre sconfitte consecutive i biancoazzurri di coach D’Amico si ritrovano in una posizione delicata e contro i salentini devono assolutamente invertire la rotta per non rendere “infuocato” questo finale di stagione.

Ricompattarsi tutti insieme, senza pensare al passato e quello che poteva essere, ma il sestetto modicano deve solo pensare al presente e quello che potrà riservare.

La sfida con Casarano, sarà una gara complicata e impegnativa sotto diversi aspetti, per cui c’è bisogno di un’Avimecc Volley Modica che dovrà scendere in campo determinata, carica al massimo, che dovrà pensare punto dopo punto cercando di rimanere lucidi e limitare al massimo gli errori gratuiti.

Coach Giancarlo D’Amico e il suo staff, in settimana lavoreranno anche sotto l’aspetto mentale per cercare di trovare le soluzioni giuste per superare questo momento di difficoltà.

Il momento non è dei migliori e solo restando uniti e combattendo tutti insieme si può riprendere il cammino che si è smarrito nelle ultime settimane.

Sabato contro Casarano, c’è bisogno di tutti, anche del pubblico che da sempre è stato il settimo uomo in campo nelle gare casalinghe e ora più che mai il calore dei tifosi è necessario alla squadra che ha anche bisogno di sentire la “vicinanza” dei tifosi che hanno reso il “PalaRizza” un fortino quasi inespugnabile.

Salva