Sbarchi a Pozzallo. Tra lunedì e martedì quasi 300 migranti

Dopo una settimana di pausa, caratterizzata da condizioni metereologiche avverse, riprendono com’era ovvio, gli sbarchi con numeri più elevati rispetto a quelli dello scorso anno.

Da ieri a tutt’oggi non si contano più i migranti provenienti da Lampedusa e quelli raccolti in mare.

Il sindaco di Pozzallo: “Occorre fare il punto di una situazione che deve essere gestita nel migliore dei modi possibili per evitare scompensi che possono nuocere ai migranti stessi, oltre che ai cittadini. L’equilibrio che da sempre è stato assicurato di umanità e legalità è fondamentale per affrontare un fenomeno che è delicatissimo.

Non si può non ringraziare la Prefettura di Ragusa, le Forze dell’Ordine, le Autorità Sanitarie, la Protezione Civile e le Organizzazioni

Umanitarie per il grande lavoro svolto, ma occorre, così come avveniva nel passato, un raccordo anche con il Ministero dell’Interno, senza il quale, i complicati meccanismi di equilibrio consolidatisi negli ultimi anni di leale e fattiva collaborazione, si possono alterare con inevitabili problemi sociali”.

