Ciclopedonale per la fruizione della Riserva del Fiume Irminio

“Un’altra buona notizia: è finalmente arrivato il finanziamento regionale per la realizzazione di un sistema ciclopedonale che consentirà di fruire in maniera ecologica della Riserva del Fiume Irminio.

Ben 3,6 milioni di euro, sui 16 messi a bando dalla Regione Siciliana per “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” sono stati assegnati al nostro progetto.

Con un sistema di piattaforme, cittadini e turisti potranno fruire della Riserva in maniera sicura e senza invadere gli spazi naturali, con flora e fauna assolutamente preservati. È un modello innovativo, ideato dal nostro ufficio ai Lavori pubblici e frutto di un’ampia sinergia tra il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio, il Comune di Scicli e altri nove soggetti tra associazioni ambientaliste e sportive.

L’opera sarà in continuità con la nuova pista ciclopedonale che dalla Riserva arriva fino a Piazza Malta.

Con i lavori in corso al Lungomare Doria e al Lungomare Bisani, dichiara il Sindaco di Ragusa Cassì, ci si potrà quindi spostare in maniera green lungo tutto il nostro litorale, dal Comune di Santa Croce fino a quello di Scicli, valorizzando il nostro patrimonio costiero, rendendolo più attrattivo e favorendo mobilità sostenibile e benessere fisico”.

