Porto di Pozzallo e Zona Economica Speciale (ZES)

Importante appuntamento questa mattina allo Spazio Cultura Meno Assenza di Pozzallo per discutere sul futuro del porto in un territorio sede di una ZES (Zona Economica Speciale).

Dopo gli interventi del Sindaco Roberto Ammatuna e del Commissario del Libero Consorzio dott. Salvatore Piazza, hanno relazionato il Presidente dell’Autorità del Sistema Portuale della Sicilia Orientale ing. Francesco Di Sarcina e il prof. Alessandro Di Graziano, Commissario della ZES della Sicilia orientale.

E’ stato illustrato il funzionamento dello sportello digitale a cui le Aziende si possono collegare per la nascita di nuove imprese.

Importante è stato anche il contributo dato dal Dott. Massimo Scatà Capo Ufficio Area Affari Generali.

Con il nuovo sistema gli imprenditori avranno un interlocutore unico al posto delle classiche 32 autorizzazioni rilasciate singolarmente da altri Enti.

Ecco perché, da qualche mese l’interesse di imprese italiane e straniere per il nostro è aumentato in modo esponenziale.

Il prof. Di Graziano ha annunciato anche il finanziamento della progettazione dell’opera di messa in sicurezza della tangenziale della zona industriale per un importo di 16 milioni di euro.

Anche il Commissario Piazza ha comunicato che il Libero Consorzio ha già quasi pronto il progetto dell’ammodernamento della bretella di collegamento con l’autostrada Siracusa-Gela per un importo di 17 milioni di euro.

Inoltre, il 31 maarzo prossimo, sarà consegnato anche il progetto di messa in sicurezza della struttura portuale.

Una riunione importante quella odierna in cui si sono poste le basi per un grande sviluppo economico e commerciale non solo di Pozzallo, ma anche dell’intera provincia di Ragusa.

