Roma. Mercoledì incontro per riapertura dei tribunali soppressi

Mercoledì prossimo, alle 10, il Direttivo del Comitato Nazionale per la “Giustizia di Prossimità”, composto dagli Avvocati Pippo Agnusdei, Beppe Madeo ed Enzo Galazzo, sarà ricevuto a Roma, presso il Ministero della Giustizia, dal Sottosegretario Andrea Delmastro.

Il Comitato confida, dopo le chiare aperture del Governo sulle possibilità di ripristino delle Procure e dei Tribunali soppressi (ben trenta in tutta Italia), che finalmente si dia corso alla scelta che restituisca ai territori efficienza di giustizia e risparmio di spesa, obiettivi che, con legge n. 148/2011 si diceva di volere conseguire e che sono stati invece clamorosamente falliti. Fra i Tribunale soppressi c’è, com’è noto, quello di Modica, istituzione risalente al 1361 che, facendo appello alla storia, insegna a non arrendersi, nemmeno nelle circostanze che paiono le più avverse (cit. Giorgio Cavallo, Modica, 15.7.2013).

