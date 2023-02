Brasile. Sale a 26 numero morti per le piogge stato di San Paolo

Le intense piogge registrate nelle ultime ore nello stato brasiliano di San Paolo hanno causato un bilancio provvisorio di 26 morti, centinaia di feriti e sfollati. A causa della gravità delle inondazioni, il governatore dello stato di San Paolo, Tarcisio Gomes de Freitas, ha dichiarato lo stato di calamità per le città di Ubatuba, Sao Sebastiao, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, gravemente colpite da piogge insistenti. La misura resterà in vigore per 180 giorni in questi comuni, tutti situati sulla costa nord dello stato, misura che consentirà di intraprendere azioni di emergenza e consentire alle popolazioni colpite di riprendersi dopo il nubifragio. Le autorità locali hanno indicato che finora sono state evacuate 228 persone e altre 338 sono rimaste senza casa. In un messaggio, il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato che questo lunedì visiterà la regione e sovrintenderà le operazioni necessarie dopo la tragedia. “A livello governativo e, con la solidarietà della società, ci prenderemo cura dei feriti, cercheremo i dispersi e ripristineremo, strade, collegamenti energetici e le telecomunicazione nella regione”, ha affermato Lula. La tempesta ha inondato case, innescato frane e danneggiato strade, un po’ dappertutto nello stato con interruzioni nei servizi di base come acqua, elettricità, comunicazioni e trasferimento delle persone. Secondo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet), nelle città interessate in 24 ore è caduta acqua come normalmente prevista nell’arco di tutto il mese di febbraio. Secondo l’Istituto la bassa pressione “si sposterà verso sud e percorrerà, in mare aperto, le coste del Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul” per poi allontanarsi dalla costa. Nei comuni di Ubatuba e Sao Sebastiao le autorità hanno annullato il Carnevale in programma domenica prossima.

