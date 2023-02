Sta andando alla grande il Carnevale giarratanese

Cinque carri allegorici, tre gruppi mascherati, migliaia di persone in giro, musica e voglia di ballare sino a tarda notte. Decolla il Carnevale a Giarratana recuperando la tradizione del passato e con un’aria di festa invidiabile. Il raduno di ieri e la sfilata per le vie principali della Perla degli Iblei sono risultati riuscitissimi a dimostrazione di come questo momento abbia visto impegnate praticamente tutte le famiglie grazie anche al supporto del mondo scolastico. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Lino Giaquinta, è stata un successo. Anche l’ospite speciale della serata, il dj internazionale Emanuele Inglese, ha riscosso grande attenzione con giovani e meno giovani che hanno ballato sino a notte fonda animando un’edizione frizzante ed effervescente del Carnevale giarratanese. I temi toccati dai carri e dai gruppi in maschera: SuperMario, i dinosauri, gli squali, l’antica Trinacria, l’arca di Noè, Harry Potter, i supereroi e gli unicorni. “Bellissima festa – afferma Giacomo Puma di Puma Events che, per conto dell’Amministrazione, ha curato l’organizzazione – devo davvero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato i quali si sono calati come meglio non si poteva nello spirito del Carnevale”. E domani si prosegue con il raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici alle 16,30 alla rotonda della via Madonna delle Grazie mentre la sfilata prenderà il via alle 17. Dalle 19, poi, in piazza Martiri d’Ungheria, ci sarà “Bentornato Carnevale” con dj set Marco Fatuzzo, vox Seba Fazzina. Alle 21 spazio a Ivan Cappello e Luca Ragusa from Rtm. La serata sarà offerta dall’associazione Gli amici ro Cuozzu. In piazza, inoltre, la possibilità di usufruire delle prelibatezze presenti negli stand enogastronomici allestiti già da ieri.

