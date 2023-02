Rigoli- Modica Calcio. Rapporto chiuso consensualmente

Si conclude l’esperienza di Pino Rigoli sulla panchina del Modica Calcio. È questo l’esito di un incontro tra il tecnico ed i vertici societari, al termine del quale si è scelto, consensualmente, di interrompere il rapporto avviato già nella scorsa stagione con l’apporto di Rigoli come consulente, poi indicato quale Direttore generale e, dal 21 dicembre scorso, tecnico della prima squadra.

“Si tratta di una decisione per noi assai difficile soprattutto sul piano personale – spiegano i vertici societari del Modica Calcio – ma che, come valutato consensualmente con il mister, va assunta per il bene della società. A Pino Rigoli va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno profuso per il Modica Calcio, nelle diverse vesti, che ha attestato il suo forte legame con la città, con la società e soprattutto con la maglia rossoblu”.

Nelle prossime ore saranno comunicate le decisioni societarie in merito alla guida tecnica della prima squadra.

