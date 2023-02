Riaperta al traffico la via Avv. Ottaviano a Ragusa Ibla

È ritornata fruibile la via Avv. Ottaviano, la cosiddetta circonvallazione per Ragusa Ibla, dopo la chiusura a seguito delle forti piogge della settimana scorsa che avevano compromesso la stabilità del costone tra la Chiesa di S. Maria dei Miracoli e la via Porta Walter. Con la riapertura dell’importante arteria viene ripristinata la viabilità ordinaria da e verso il quartiere barocco. Anche i percorsi e le fermate degli autobus urbani saranno quelli antecedenti all’emergenza.

