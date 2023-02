Monterosso Almo. Carnival Party. Iniziativa molto riuscita

Organizzata dalla locale sezione Avis in collaborazione con l’Associazione ricreativa “MilAngi un sorriso”, questa mattina si è svolta la manifestazione “ Carnival Party” . Vicolo Silva dalle 10,30 in poi si è colorata di mascherine, coriandoli e tanti sorrisi. Più di 80 i bambini vestiti in maschera ed accompagnati dai loro genitori hanno sfilato a ritmo di musica. Ogni bambino dopo aver ricevuto coriandoli e gadget, ha incontrato i mitici personaggi Disney Minnie e Topolino ed ha poi concluso la mattinata con una dolce merenda.

Basta veramente poco per generare tanti sorrisi.

"Come Avis abbiamo voluto donare qualche ora di gioia e spensieratezza ai nostri piccoli – ha afferma Salvatore Iacono presidente della locale sezione Avis – che subito hanno colto l'occasione per colorare di felicità la mattinata. Ringraziamo l'associazione "MilAngi un sorriso" per l'organizzazione e la realizzazione della festa, il comune per le autorizzazioni ma soprattutto i bambini che hanno partecipato perché saranno loro che porteranno in cuore il ricordo dell'AVIS, vivranno già da piccoli la cultura del Dono ed un giorno potranno essere dei nuovi Donatori di Sangue".

