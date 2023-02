Incidente col trattore a Ispica. Operata nella notte la vittima

È stato sottoposto ad intervento chirurgico maxillo facciale l’uomo precipitato sabato pomeriggio ad Ispica in un burrone mentre era alla guida di un trattore con rimorchio. G.C., 63 anni, ispicese, dipendente dell’Istituto Professionale Agrario di Modica, è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di a Catania. È vigile e fuori pericolo anche se i medici non scioglieranno la prognosi prima delle 48 ore. Ha riportato varie fratture e traumi.

L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dal 118 che dopo averlo stabilizzato lo hanno riportato su con una barella spinale per affidarlo al personale dell’elisoccorso. È stato trasportato al Cannizzaro di Catania.

Il sessantatreenne era alla guida di un trattore con rimorchio carico di carote. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è precipitato in un dirupo di otto metri lungo la strada statale 115 all’ingresso di Ispica.

