Ispica. Col trattore finisce in un burrone

Un trattore con rimorchio, intorno alle 16, per cause ancora da accertare, è finito in un burrone facendo un volo di diversi metri. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un incidente autonomo. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muretto di cinta in pietra che non ha retto l’impatto facendo terminare il mezzo in un burrone che costeggia l’arteria. Sul posto i vigili del fuoco che hanno soccorso la vittima con l’ausilio di una scala. Non si conoscono ancora né l’identità né le condizioni di salute del conducente del trattore che è stato trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora. La vittima sarebbe un dipendente dell’Istituto Agrario di Modica.

