Ragusa. Al via i lavori per realizzare parco Falcone Borsellino

Sono iniziati da parte dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Ragusa, i lavori per la realizzazione del parco ‘Falcone Borsellino’.

A comunicarlo è l’assessore al Verde Pubblico e allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono che sottolinea: “stiamo effettuando i lavori nell’area di via Australia con somme del bilancio partecipato e quindi con la condivisione e la partecipazione civica dei Cittadini che ne avranno anche cura. Nella stessa area verrà realizzato il giardino dei Giusti che, in un incontro avuto con il Sindaco Cassì, gli studenti del Liceo Sscientifico di Ragusa ci avevano chiesto di realizzare in un sito idoneo del territorio”. Con l’approvazione del bilancio si potranno appostare poco meno di 20.000 euro del “bilancio partecipato” che consentiranno la piantumazione degli alberi e la sistemazione del viale.

