Ragusa. Molte le iniziative del Comune per il Carnevale 2023

Il Carnevale a Ragusa arriva per tutti!

I giovani potranno divertirsi trascorrendo un sabato sera in piazza San Giovanni tra dj e allegria, in una serata pensata e realizzata dalla Consulta Comunale Giovanile di Ragusa.

Per i più piccoli, gonfiabili e animazione vi aspettano la domenica mattina a Ragusa Ibla, in piazza G.B. Hodierna, accanto all’Auditorium San Vincenzo Ferreri. E per non dimenticare le nostre tradizioni Insieme in Città ha pensato, sempre per domenica 19, a un racconto di Serafino Amabile Guastella rivisitato per l’occasione da Ciccio Schembari, con una mangiata di cavati col sugo a conclusione della serata, in Piazza San Giovanni (prenotazioni presso la Libreria Flaccavento).

A Marina di Ragusa, in Piazza Duca degli Abruzzi, due piccoli interventi pomeridiani di giocoleria e artisti di strada intratterranno, sia sabato 18 sia domenica 19, chi vorrà scegliere una passeggiata marinara.

