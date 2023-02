Il festival del relativismo accogliente…l’opinione di Rita Faletti

Benigni musicista, Benigni davanti alla macchina da presa e dietro, a teatro e in televisione, Benigni sceneggiatore e imprenditore, Benigni comico e divulgatore. E’ suo merito se la Divina Commedia è entrata dove sarebbe stato inimmaginabile entrasse. Poteva mancare a Sanremo? E con Mattarella in prima fila tra il pubblico, poteva non rendere omaggio alla Costituzione più bella del mondo? La bellezza salverà il mondo, la bellezza dell’arte con la sua forza e la sua libertà salverà il mondo e un evento artistico come un festival canoro non può non far pensare a un’opera d’arte come la Costituzione, che canta la libertà e la dignità dell’uomo. Così l’artista Benigni spiega il nesso tra la Costituzione e Sanremo. Ma qui il nesso si spezza, perché Sanremo è anche lo specchio dei tempi e dei costumi. Tant’è. Perché l’impressione che mi rimane di questa edizione, non ho seguito le precedenti, è di qualcosa di scadente, come di un prodotto uscito male dalla fabbrica, che peggiora irrimediabilmente con l’uso. La scena del saccheggio dei fiori e la rimessa in ordine, nel peggiore dei casi preparata con cura come una trovata geniale, nel migliore una gag da circo, è l’espressione di un fallimento educativo. Grossolano nell’intento politico-propagandista e di cattivo gusto il gesto di Fedez che straccia la foto di Carnevale che ritrae il viceministro delle Infrastrutture Bignami vestito da nazista. Ingiusto l’attacco al ministro della famiglia Eugenia Roccella che aveva definito l’aborto “purtroppo un diritto” (quel purtroppo rivela un pensiero sano: evitare, se possibile, di eliminare una vita). Inaccettabile e falso far passare gli italiani per un popolo di razzisti, soprattutto se l’accusa viene da chi è nata nello stato più razzista, la Nigeria, del continente più razzista, l’Africa. In Africa, il razzismo è istituzionalizzato e si esercita in tutte le sue accezioni. L’eredità tribale che ancora oggi influenza gli africani, si esprime in ostilità e disprezzo che oppongono famiglie, lignaggi, clan, tribù. L’appartenenza per nascita è definitiva, l’identità individuale e collettiva si completano nella distanza sociale e nell’esclusione e i diritti sono determinati da status sociale, sesso, età e comunità di nascita. Donne e bambini sono considerati inferiori, quindi alla mercé della collettività che ne dispone secondo le necessità. Significa: lavoro minorile, matrimoni precoci, prezzo della sposa, mutilazioni genitali femminili. Questo lo ha detto la pallavolista Egonu? Sarebbe stato lungo da spiegare, ma il messaggio che doveva passare, ed è passato impunemente facendo la gioia dei nemici del mondo civilizzato e i di loro amici, era che noi italiani siamo razzisti. Perché Egonu ha taciuto il fatto che i poveri africani sono sfruttati da quelli che hanno il loro stesso colore della pelle? Nel Darfur, la conflittualità tribale ha decimato la popolazione. Lo sa questo Egonu? E ammesso che lo ignori, perché sputare nel piatto dove mangia? La verità non va omessa o manipolata in base alle proprie convenienze o simpatie politiche. Poi, per dare un tocco di postmodernismo a se stessa, dichiara la propria fluidità sessuale. A me hanno insegnato che la riservatezza è una virtù. Ora, la Rai ha impedito a Zelensky di partecipare al festival. Una schiera di idioti superpagati e inamovibili ha pensato (il pensiero non è tra le facoltà in loro possesso) che la maglia mimetica e le occhiaie di Zelensky potessero turbare le mammolette pacifiste? O piuttosto che l’umanità autentica dell’uomo ammirato e amato nel mondo rispettabile per il coraggio e la lealtà a un principio, evidenziasse la grettezza morale di chi vuole la sua resa? “L’Italia ripudia la guerra” ha detto Benigni, citando l’articolo 11 della Costituzione e “questo articolo è come un verso della poesia, è una scultura”. Una poesia però, soprattutto se è mirabile, va letta per intero, altrimenti la scultura è incompleta (l’artista non è Michelangelo). Completiamola: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Non sono gli Stati Uniti né Zelensky ad averlo scritto, ma gli amatissimi padri costituenti, che sarebbero inorriditi se avessero seguito Sanremo.

