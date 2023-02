Processo su smaltimento rifiuti. Sampieri, tutti assolti

La Corte d’assise di Siracusa ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste nel processo che ha riguardato là vicende dei due villaggi turistici di Sampieri, Marsa Siclà e Baia Samuele. Le due strutture furono sequestrate nel 2013 in un’operazione dei Carabinieri di Modica e della Guardia Costiera di Pozzallo, su ordine della DDA di Catania, per traffico illecito di rifiuti ed altri reati. Erano imputati gli amministratori delle due società che gestivano i villaggi, i direttori tecnici, le imprese che smaltivano i rifiuti e due funzionari del Comune di Scicli.

Le ispezioni, disposte dalla Procura ed effettuate dai Carabinieri della Motovedetta di Pozzallo, con l’ausilio di sommozzatori dell’Arma, avevano rilevato la presenza di un forte inquinamento (ampie chiazze nauseabonde e vischiose, tracce evidenti di feci e rifiuti organici solidi) che, avuto riguardo alla direzione di provenienza delle tracce ed al periodo di manifestazione del fenomeno (coincidente con il fine – settimana, nel quale è notoriamente maggiore l’afflusso turistico presso i villaggi), si riteneva dovuto ad uno sversamento indebito di rifiuti avente origine ad ovest dalla zona di rilevazione, e precisamente nel tratto di mare antistante alla spiaggia di Sampieri, dove insistono le strutture ricettive dei villaggi denominati Baia Samuele e Marsa Siclà.



Salva