Monterosso Almo. Giornata mondiale della sicurezza in Rete

Presso la Scuola Media e Primaria di Monterosso e Giarratana, diretta dalla Dirigente Anna Caratozzolo, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, si sono svolti degli incontri formativi con gli studenti a cura dell’animatore digitale della scuola professore Angelo Schembari. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Sono stati letti dei brani tratti dalla raccolta Cuori Connessi, realizzata dalla collaborazione di Unieuro e Polizia di Stato . Nella raccolta sono raccontate le storie di ragazzi e ragazze che hanno sperimentato sulla loro pelle l’esperienza del cyberbullismo, e anche storie positive dove la tecnologia li ha aiutati a migliorare la propria esistenza.

A tutti gli studenti è stato donato il quarto volume della collana Cuori Connessi “ La realtà delle parole” una nuova raccolta di storie che seppur diverse per dinamiche, culture e territori, sono unite da un comune denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete.

