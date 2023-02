Amministrative nel Ragusano. Sallemi: “Un tavolo di confronto”

“Il centrodestra, così come avviene a livello nazionale e regionale, è forte, coeso e compatto – dice Sallemi – e vuole e deve essere protagonista nelle città della provincia iblea che andranno al voto, dando prova di unità e buongoverno. Per questa ragione occorre un confronto, entro la settimana, per individuare le migliori proposte, in termini di candidature e idee programmatiche, da presentare in provincia”.

“Una provincia che può contare autorevolissimi esponenti quali il deputato Nino Minardo, che è anche segretario regionale della Lega, il capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza, e il deputato della Nuova DC Ignazio Abbate. A loro, così come a tutti gli esponenti dei partiti, dei movimenti, delle associazioni che si riconoscono nel centrodestra, rivolgo un invito affinché ci si possa confrontare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nel solco dell’unità e della condivisione”.

E’ un invito a un confronto quello che estende il senatore di Fratelli d’Italia – nonché coordinatore provinciale del partito – Salvo Sallemi agli esponenti di tutti i partiti e i movimenti che si riconoscono nel centrodestra. Invito volto a definire il quadro del centrodestra per le prossime elezioni amministrative che vedranno diversi Comuni iblei al voto, a partire dal capoluogo.