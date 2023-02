Calcio, il Modica perde, e male, a Siracusa

Siracusa-Modica: 3-1

Marcatori: 5’ Ficarotta, 13’ Belluso, 43’ Agoridin; 61′ Ficarotta

Siracusa: Genovese, Ababei, Maimone, Privitera, Cianci, Pettinato, Greco, Palermo, Belluso, Ficarotta, Savasta. All. Cacciola

Modica: Misseri, Scrugli (66′ Falco), Aquino, Ancione (57′ Pellegrino), Vindigni, La Cognata, Mincica, Salvo Misseri, Pozzebon, Agoridin, Butera. All. Rigoli

Perde tre a uno il Modica al “De Simone” di Siracusa. Perde e lo fa senza potersi aggrappare a nessuna scusa visto che, se si esclude la parte finale del primo tempo quando era riuscito a riaprire la partita allo scadere col solito Agodirin, e nei primi minuti della ripresa, è stata nulla. Dopo 13’ i rossoblù, orfani del pubblico amico per il divieto del Prefetto di Siracusa, erano già sotto per 2- 0, per via dei gol realizzati da Ficarrotta, al 5’, e da Belluso, al 13’. Poi il gol di Agodirin, al 43′, che aveva fatto sperare. Ficarrotta, su punizione, ha messo fine ad ogni discorso nel secondo tempo ed anzi Belluso si è finanche divorato il quarto gol per i locali. L’allenatore Rigoli le ha provate tutte variando il modulo di gioco ma la squadra non ha risposto.

I risultati

Comiso-Mazzarrone: 0-1

Jonica-S. Croce: 2-1

Leonzio-Nuova Igea: 0-0

Milazzo-Real Siracusa: 1-0

Rocca A.-Acicatena: 1-1

Siracsua-Modica: 3-1

Palazzolo-Nebros: 1-3

Virtus Ispica-Taormina: 0-2

La classifica

Nuova Igea 44

Siracusa 42

Taormina 41

Modica 37

Leonzio 34

Nebros 31

Rocca A. 31

Jonica 28

Mazzarrone 28

Real Siracusa 27

Milazzo 23

Santa 23

Comiso 22

Acicatena 13

Palazzolo 10

Virtus Ispica 9

