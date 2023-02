Modica, calo temperature. Il Commissario invita alla prudenza

A causa dell’abbassamento delle temperature sul manto stradale potrebbe crearsi del ghiaccio che renderà pericolosa la percorribilità stradale. Il Commissario Straordinario del Comune di Modica invita tutti gli automobilisti ad applicare la massima prudenza nella circolazione stradale specie nelle ore notturne e nelle prime ore della mattinata di domani per il rischio gelate in considerazione del repentino abbassamento della temperatura, soprattutto per coloro che dovranno spostarsi per andare a lavorare fuori sede. L’invito per tutti la gli automobilisti è quello di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono quelli di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, in relazione alle possibili evoluzioni delle temperature.

