Auto si ribalta a Vittoria, due feriti

A Vittoria auto si ribalta in Via Biscari, la strada che conduce a Comiso. Ferite due persone. Sul posto è intervenuta, oltre all’ambulanza per prestare i soccorsi, anche la polizia municipale di per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Inevitabili le conseguenze sul traffico che rimasto rallentato per gran parte della mattinata. La rimozione dell’auto è stata effettuata dal soccorso stradale Cavarra mentre la pulizia della strada e il ripristino in sicurezza è stato affidato all’Ambiente group di Vittoria.

Foto di Franco Assenza

