Ragusa. Cna inizia ciclo di incontri con la deputazione iblea

La Cna territoriale di Ragusa ha avviato un ciclo di incontri con i parlamentari regionali e nazionali dell’area iblea. Il primo appuntamento si è svolto presso la sede dell’associazione di categoria, nel capoluogo ibleo, insieme con il parlamentare all’Ars, Nello Dipasquale. Erano presenti il presidente territoriale, Giuseppe Santocono, il segretario Carmelo Caccamo e il vicepresidente nazionale, Giuseppe Cascone. “Questi confronti – spiega Santocono – partono da una precisa esigenza: abbiamo bisogno di innescare un percorso virtuoso di crescita della nostra provincia ormai da troppo tempo priva di protagonismo su temi strategici per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. La Cna è una grande organizzazione che ama il confronto con gli attori fondamentali del territorio. Ecco perché un dialogo schietto ci ha permesso di condividere con l’onorevole Dipasquale l’esigenza di affrontare con determinazione le esigenze degli artigiani e delle imprese di tutto il territorio ibleo”.

“La nostra area – ancora Santocono – non può rimanere isolata rispetto ai processi di cambiamento e sviluppo in campo energetico. Dobbiamo sostenere la costituzione e il finanziamento delle comunità energetiche”. Altra tematica affrontata è stata quella delle Zes, le zone economiche speciali. “Occorre una svolta – sottolinea Caccamo – che consenta alle imprese, in modo rapido, di poterne sfruttare le opportunità. Inoltre, ci troviamo in una provincia che, per la prima volta, dopo decenni, viene attraversata dai primi chilometri di autostrada: stiamo parlando della Siracusa-Gela che deve essere completata intanto nel lotto da Ispica a Modica. E poi da questo a Scicli. Ma per far ciò occorre avere certezze sullo stato di finanziamento dell’opera”.

Anche il progetto di realizzazione della Ragusa-Catania è stato oggetto di un serrato confronto tra l’onorevole Dipasquale e il presidente Santocono, anche nella qualità di componente del comitato ristretto che, ormai da decenni, segue le vicissitudini di quest’arteria stradale. Un’arteria ritenuta di fondamentale importanza per rendere la viabilità interna al Sud Est dell’isola ancora più competitiva. “Per quanto riguarda il tratto autostradale, poi – evidenzia Cascone – abbiamo messo in rilievo come sia importante, per potenziare l’asse verso l’autostrada, darsi da fare avviando il tratto da Gela a Comiso per ovvi motivi. La Cna è una grande forza di rappresentanza ed è determinata ad affrontare questioni irrisolte da anni per la nostra provincia”. “Incontro proficuo – commenta dal canto proprio l’on. Dipasquale – mi pregio di affermare che il rapporto con la Cna su alcune questioni cruciali per il territorio è ormai decennale. Soli si va veloci, insieme si va lontani. E’ la strategia comune per rilanciare la nostra provincia”. Intanto, già per venerdì prossimo sono in programma gli appuntamenti con altri parlamentari. L’iniziativa, quindi, è destinata a proseguire.

