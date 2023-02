Calcio. Il Città di Comiso si prepara alla 5°giornata di ritorno

Il Città di Comiso si prepara con serenità alla quinta giornata di ritorno, contro il Mazzarrone, allo stadio Peppe Borgese. Mancherà ancora una volta Diallo, in quanto domani sconterà l’ultima giornata di squalifica.

“Dopo la sconfitta di domenica, non è stato semplice ricominciare tutto daccapo, soprattutto quando si ha una squadra giovane tra le mani- ha affermato mister Francesco Tudisco- “Abbiamo capito che la volta precedente non abbiamo giocato in base alle nostre capacità, sotto il profilo tecnico tattico e mentale eravamo spenti, non abbiamo brillato come invece dovremmo fare domenica dopo domenica. Dispiace perché domenica scorsa perdere 3-0 fa male e non abbiamo dato quella continuità che ci ha sempre contraddistinto, anche se non dobbiamo dimenticare la nostra precedente avversaria, ovvero il Taormina, una squadra forte.

Domani affronteremo il Mazzarrone, una squadra in salute, nonostante abbia perso in casa domenica scorsa. Cambiando sistema tattico è una squadra che può mettere in difficoltà, e cha ha buoni elementi, una squadra che può fare male con un’unica occasione da rete. Quest’ultimo aspetto noi dobbiamo attenzionarlo con la dovuta cautela e non possiamo permetterci di fare errori.

Per quanto riguarda le assenze, mancherà ancora Diallo. E’ un giocatore per noi importante come lo sono stati gli altri due squalificati, ovvero Mascara e De Zan.

C’è voglia di rivalsa, di metterci in gioco e voglia di dimostrare che la sconfitta di domenica scorsa è stato solo un incidente di percorso. La nostra prontezza, la nostra intelligenza, la nostra consapevolezza deve essere quella di ripartire immediatamente”.

