Modica, altri due furti notturni: farmacia e negozio ittico

Altri due furti sono segnalati a Modica, messi a segno la scorsa notte nel centro cittadino. Via Marchesa Tedeschi resta la meta preferita. Stavolta sono stati presi di mira la Farmacia Iaconinoto e il negozio di prodotti ittici che si trova dirimpetto all’esercizio sanitario, altre alla panineria Modica e alla sala del parrucchiere Nani’, in Via Vittorio Veneto. Anche stavolta hanno rubato poca roba ma resta la tensione in città. A vuoto il tentativo di accedere nella farmacia poiché nel frattempo è transitata una pattuglia in borghese dei carabinieri che era riuscita a bloccare il ladro. Questi però ha saputo divincolarsi ed è riuscito a fuggire.

