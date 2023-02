Ragusa. Domani arriva Gesù Bambino di Praga 

Proveniente dal santuario di Arenzano, in Liguria, arriva domani la statua del Gesù bambino di Praga. Sarà accolto dai padri carmelitani scalzi nel santuario della Madonna del Carmine, in centro storico, nel capoluogo. In particolare, alle 11 ci sarà la cerimonia di accoglienza e alle 11 la santa messa presieduta da padre Davide Sollami, ocd del santuario di Arenzano. Per l’occasione, il rito della benedizione dei bambini presenti e l’affidamento degli stessi a Gesù bambino. Alle 18, poi, la recita della coroncina di Gesù bambino mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa presieduta sempre da padre Sollami. La benedizione sarà impartita con l’olio benedetto di Arenzano.

