Il Ragusa calcio prepara la gara contro il Città di Sant’Agata

“Incontriamo una squadra in grande spolvero, il migliore attacco del campionato, inserito nel contesto di una formazione ormai molto rodata. Un team che si esprime bene per qualità di gioco e che possiede giocatori di prima fascia per questa categoria”. Così il nuovo allenatore del Ragusa calcio Alessandro Settineri, presenta la gara di domani al Fresina con il Città di Sant’Agata, match valido come quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. “I nostri ragazzi? – afferma l’allenatore azzurro – Andranno in terra peloritana con la consapevolezza che devono fare la partita perché non hanno niente di meno rispetto ai nostri prossimi avversari. Non mancherà sicuramente, da parte di tutta la rosa, l’impegno massimo per come hanno già dimostrato di sapere in questi quattro allenamenti che ho diretto, compresa la rifinitura di questa mattina. Ho preso atto della massima disponibilità dei calciatori azzurri e stiamo cercando di recuperare tutti dal punto di vista fisico”. E Settineri prosegue: “Devo chiarire che la squadra sta mostrando grande volontà nell’acquisizione di alcuni concetti di gioco che esigo. Fisicamente, altresì, sta cercando di recuperare il grave gap che esiste rispetto ad altri. La soluzione a una situazione diventata più difficile del previsto la devono, in primis, trovare gli stessi giocatori, con il sostegno ovviamente dello staff tecnico: sono loro a dovere prendere consapevolezza del fatto che si tratta di un gruppo che possiede delle buone potenzialità. Di certo cercheremo di fare punti con ogni forza disponibile perché oggi la priorità, per il Ragusa, è il mantenimento della categoria”. Intanto, l’Asd Ragusa Calcio 1949 comunica di avere preso atto delle dimissioni in blocco dello staff tecnico (viceallenatore, allenatore dei portieri, team manager, preparatore atletico e massaggiatore) che ha iniziato l’attuale stagione 2022-2023. Contestualmente si sono pure registrate le dimissioni dall’incarico del responsabile dell’area tecnica Santo Palma. A tutti la società azzurra augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale. Contestualmente, il Ragusa annuncia che formalizzerà nei prossimi giorni le nuove figure dello staff tecnico che stanno già attivamente collaborando con mister Alessandro Settineri.

