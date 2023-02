Modica, intitolare Piazzetta Grimaldi ad Annamaria Sammito

L’Associazione Culturale VIA, il Centro Studi sulla Contea di Modica, l’Associazione delle Guide Turistiche della Provincia di Ragusa, l’Associazione Proserpina della Casa Museo Salvatore Quasimodo e tante altre ancora, hanno avviato una petizione cartacea per l’intitolazione di Piazzetta Grimaldi, antistante San Nicolò Inferiore, a Modica alla compianta archeologa, Annamaria Sammito. “Crediamo sia doveroso – spiegano i promotori – mettere in risalto la figura di Annamaria Sammito, nonché l’amore e l’impegno profusi per Modica, affinché proprio la sua città natìa possa tributarle il meritato riconoscimento. Siamo convinti, infatti, che Modica le sia debitrice e che ciò possa contribuire alla crescita civica di tutta la nostra comunità”. L’intitolazione della piazzetta Grimaldi permetterà di ricordare l’instancabile operato della Sammito prematuramente scomparsa, che, nel corso della sua breve ma intensa carriera, ha effettuato studi e ricerche anche riguardanti la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore proprio lì ubicata.

“Siamo ben consapevoli del fatto che la legge sulla toponomastica preveda e regolamenti il trascorrimento di 10 anni dalla morte dell’individuo in questione e che la scomparsa improvvisa di Annamaria Sammito sia avvenuta solo nel 2021. Tuttavia la stessa legge prevede l’ipotesi di una deroga nel caso di persone che si siano distinte per particolari benemerenze, ed è certamente il caso dell’archeologa Sammito. Di certo, il mondo dell’archeologia non potrà esimersi dal tradurre le sue indicazioni in pratiche virtuose; noi, nel frattempo, invitiamo tutti a contattare le associazioni che stanno partecipando all’iniziativa, o a raggiungere San Nicolò Inferiore dove si stanno distribuendo le schede cartacee per la petizione, che saranno presentate alle autorità competenti con un’istanza sottoscritta da numerosi esponenti del mondo culturale, politico e religioso della nostra Provincia”.

“Ho iniziato ad occuparmi della Chiesa di San Nicolò Inferiore per la mia tesi di Specializzazione in Archeologia”, dichiarava la dottoressa Sammito, “dove ho censito tutti gli ingrottamenti del centro storico della città. Mi sono imbattuta in chiese rupestri, scoprendo quella di Santa Venera sull’omonima via, nel quartiere Catena. Questo mi ha portato a studiare le chiese in grotta del territorio e, naturalmente, anche quella di San Nicolò Inferiore…La Chiesetta bizantina, oltre a rappresentare un valore di notevole rilievo per il ricco ciclo pittorico, racconta la storia del vivere in grotta attraverso i secoli e le sue trasformazioni, e resta ad evocarne la suggestiva memoria nel cuore del barocco siciliano, fra le abitazioni attuali che ne hanno completamente sommerso ed obliterato le tracce”.

Gli affreschi della chiesa di San Nicolò Inferiore sono finalmente tornati a risplendere; adesso è giunto per noi il tempo di ricordare Annamaria Sammito, affinché la lezione dell’archeologa non vada perduta e Modica possa così trarne un profondo insegnamento. Noi, della chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, glielo dobbiamo. La sua improvvisa scomparsa non ci ha più permesso di ringraziarla per il notevole contributo dato alla chiesetta bizantina. Ci resta solo quell’ultimo messaggio Whatsapp che le abbiamo inviato, con la scritta: “Sei mitica”. Un’emoticon a forma di cuore è stata la sua risposta, come sempre.

