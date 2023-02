Stati Uniti. Enorme incendio dopo deragliamento treno in Ohio

Un enorme incendio si è sviluppato nella città americana denominata, East Palestine, nello stato dell’Ohio, a seguito del deragliamento di un treno merci diretto in Pennsylvania, come riportano i media locali. Viste le notevoli emissioni tossiche, le autorità locali hanno deciso di evacuare i residenti nei pressi della zona dell’incidente. E’ stata ordinata l’evacuazione in un’area entro 1 miglio (1,6 chilometri) dall’incrocio di James Street di East Palestine. “Nel frattempo, il fuoco sta emettendo così tanto fumo nell’atmosfera che può essere visto sul radar meteorologico di KDKA-TV” ha detto Ray Petelin, meteorologo del canale. Ignote le cause dell’incidente, così come mancano i rilevamenti di possibili vittime.

