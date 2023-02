Laddove non c’è concorrenza tra pizzaioli. Accade a Vittoria

Ci piace riportare una vicenda avvenuta a Vittoria e che viene raccontata da Italreport, in particolare dal collega Gianni Di Gennaro.

Via Garibaldi a Vittoria, arteria trafficatissima da dove giornalmente transitano centinaia di veicoli, ivi compresi i mezzi di soccorso. Due pizzerie molto note e apprezzate per la qualità dei prodotti e per la gentilezza e disponibilità dei gestori, che, in entrambi i casi, coincidono con i proprietari.

Una pizzeria è gestita dai fratelli Micieli, l’altra, dai fratelli Fichera.

Presso il locale di questi ultimi, i commensali, poco più di 80, ieri sera erano pronti per festeggiare un compleanno.

Mentre in sala c’era il fermento dei preparativi, uno dei pizzaioli di Fichera, riferisce a Luca, uno dei due fratelli, che il forno ha perso temperatura e tutti i tentativi per fare alzare il termostato sono risultati vani. Immediatamente subentra il panico, ma si tenta di trovare una soluzione, magari con l’intervento di un tecnico. Intanto il tempo scorre inesorabile e l’orologio segna quasi le 22,00. Il tecnico contattato, comunica che è fuori per lavoro e non potrebbe essere a Vittoria, se non dopo almeno un’ora.

Il panico diventa l’elemento prevalente della serata, ma Luca Fichera, non si perde d’animo, scappa fuori e corre verso la pizzeria dei fratelli Micieli. Chiede aiuto e Immediatamente trova, non solo le porte spalancate, ma due sorrisi rassicuranti e un discorso che non lascia dubbi a qualsivoglia interpretazione: non ti preoccupare, porta tutto qui e insieme facciamo tutto.

Così è stato, gli 80 commensali hanno festeggiato il compleanno senza aver riscontrato alcun problema, nonostante Luca Fichera, li avesse avvertiti di quanto stava accadendo. Poi, lo stesso Luca, sulla sua pagina Social, ha scritto un post toccante di ringraziamento per i suoi amici colleghi e per tutto lo staff.

Per chi scrive da tanti anni, soprattutto in questo periodo, poter scrivere di questo encomiabile gesto di solidarietà e amicizia, non ha prezzo. Bravi, siete persone eccezionali che meritate tanto rispetto e tanta, tantissima stima e pubblicità. Avete dimostrato che tra persone perbene, non esistono rivali, al massimo concorrenti, ma Voi vi siete comportati da veri amici.

