Furti in continuità a Modica. Il ladro per poco non veniva arrestato

C’è mancato poco che il ladro non venisse arrestato. Notte movimentata quella tra venerdì e sabato a Modica, dove sono stati portati a termini alcuni furti in esercizi commerciali, come già detto in un precedente articolo ( https://www.radiortm.it/2023/02/04/modica-altri-due-furti-notturni-farmacia-e-negozio-ittico/). E’ andato, infatti, a vuoto il tentativo di accedere nella Farmacia della dottoressa Antonietta Iaconinoto di Via Marchesa Tedeschi. Mentre, infatti, il malvivente tentava di forzare la porta, suo malgrado, è transitata una pattuglia in borghese dei carabinieri. I militari pare siano riusciti in un primo momento a bloccare il ladro. Questi, però, ha saputo divincolarsi ed è riuscito a fuggire e a fare perdere le proprie tracce.

