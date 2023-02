Rinviata la riunione di giovedi presso la CamCom Ragusa

La riunione programmata alla Camera di Commercio di Ragusa per giovedi 2 febbraio sui fondi regionali a disposizione delle imprese siciliane per combattere i rincari energetici e per pagare gli interessi passivi è stata rimanda a data da destinarsi. A causa del prolungarsi dei lavori per l’approvazione della finanziaria i deputati regionali saranno impegnati a Palermo per tutta la settimana e quindi né l’Onorevole Abbate né l’Assessore Tamajo, promotori dell’incontro, potranno essere presenti. Nei prossimi giorni verrà fissata una nuova data.

