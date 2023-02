Calcio. Siracusa-Modica senza tifosi rossoblu

Trasferta vietata ai tifosi del Modica di domenica 5 febbraio al “Nicola De Simone” tra Siracusa e Modica. Il Prefetto del capoluogo aretuseo, sentito il Questore, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti della partita ai residenti in provincia di Ragusa. La decisione è stata assunta dal rappresentante di Governo dopo aver “preso atto che il Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive aveva richiesto l’adozione di adeguate misure di rigore in considerazione dell’accesa rivalità esistente tra le due tifoserie”. Il prefetto ha, pertanto, ravvisato “l’esigenza di adottare misure idonee al fine di scongiurare ogni possibile situazione pregiudizievole per l’ordine pubblico”. Da qui, dunque, la decisione di interdire la trasferta ai sostenitori modicani.

