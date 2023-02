A Milano raduno Under15 Femminile calcio+15. Presente Modica

Sabato 04 febbraio ore 16:30 presso il Centro Sportivo Don Orione di Palermo avrà svolgimento un raduno per le calciatrici che parteciperanno al torneo Calcio + 15 che si svolgerà il 05 febbraio 2023 presso il Centro Sportivo “Real Trezzano” Via Don G. Casaleggi 4, Trezzano sul Naviglio (MI) Per l’occasione il responsabile tecnico Osman ha pescato dalle varie scuole calcio del territorio le migliori Under 15 in vista di questo blasonato torneo. Tra le candidate sono soprattutto due i nomi che spiccano al nostro occhio perchè portano con se il nome di Modica: Cristina Moncada e Gloria Bellaera, le due classe 2008 sono cresciute tra le fila del Modica Airone e oggi possono godersi questo fantastico traguardo. La proprietà nella figura di Mattia Pitino si è subito mostrata entusiasta per il lavoro svolto e per il traguardo raggiunto dalle due ragazze, per il loro talento e per la buona formazione che ha permesso alle due atlete di spiccare il volo da un territorio che vede ancora il calcio maschile prevalere su quello delle esponenti femminili.

Le ragazze si dovranno presentare a Palermo per un incontro preventivo ed un allenamento di squadra, quindi pernotteranno nel capoluogo siciliano in vista della partenza prevista per il giorno successivo, direzione Milano.

Con il massimo orgoglio per questo splendido traguardo, afferma Pitino, auguriamo buona fortuna alle nostre campionesse e ci auguriamo che possano mettersi in mostra tra le maggiori esponenti di questo splendido movimento che, in Italia, cresce giorno dopo giorno.

