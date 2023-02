Autostrada Ispica-Modica. Attentato incendiario contro impresa

Inquietante episodio all’interno del cantiere autostradale che collegherà Ispica a Modica. Ignoti hanno incendiato un escavatore di proprietà di un’impresa edile modicana cui la società appaltatrice dell’infrastruttura, la Cosedil, aveva dato in subappalto, alcune opere. Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa ma solo adesso se ne è venuti a conoscenza. Il mezzo da lavoro il pomeriggio precedente era stato lasciato nel cantiere di Contrada Cozzo Campana in territorio di Ispica. Sono stati gli operai della ditta, la mattina successiva alla ripresa del lavoro, quando hanno trovato il mezzo completamente distrutto. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri. In precedenza l’imprenditore di Modica aveva subito furti di carburante ma non ha mai ricevuto minacce.

