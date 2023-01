Ragusa, il piccolo Stefano lotta contro un tumore cerebrale

“Ho avviato una raccolta fondi su GoFundMe per mio nipote Stefano, che ha due anni, per aiutarlo nel suo lungo recupero di salute dopo un importante intervento chirurgico al cervello”.

“Stefano – scrive dalla California lo zio, Cristian Gozzi – è stato curato prima a Messina e poi a Catania, quindi mio fratello e mia cognata hanno dovuto trasferirsi dalla loro città, Ragusa, per assisterlo giorno e notte. Così facendo – spiega – hanno dovuto smettere di lavorare e questo ha comportato una stressante perdita economica oltre alle preoccupazioni per la salute del figlio”.

“Il bambino – racconta – ha iniziato a stare male lo scorso luglio. Gli è stato diagnosticato un raro tumore al cervello, chiamato ependimoma. Al momento della diagnosi la massa tumorale era già molto grande”.

“Dopo l’intervento chirurgico – prosegue – Stefano ha avuto poche possibilità di sopravvivere, ma fortunatamente ha iniziato a riprendersi lentamente. A causa dell’enorme perdita di peso e tono muscolare – continua Gozzi – al momento non è in grado di camminare. Avrà bisogno di una terapia fisica quotidiana per recuperare il pieno utilizzo delle sue capacità corporee e questo trattamento è necessario per molto tempo”.

“Oltre a tutte queste cure – precisa – dovrà iniziare al più presto radio e chemioterapia per rimuovere la massa residua ancora presente nel suo cervello e anche il percorso per riprendersi completamente da questo trattamento medico sarà molto lungo”.

La raccolta fondi è già intorno ai 15mila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/donate- to-help-stefano-for-his-brain- cancer