Vittoria, travolto da cassette piene di zucchine: operaio in ospedale

E’ in ospedale dov’è stato trasportato in mattinata un operaio di trent’anni. Altro incidente del lavoro a Vittoria nel giro di un giorno. Il giovane è rimasto ferito a al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Una pedana carica di zucchine del peso di almeno una tonnellata, gli è caduta addosso. Soccorso dai suoi colleghi e trasportato in ospedale: ha riportato ferite e lesioni.

L’incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino: le cassette di zucchine si trovavano su un carrello elevatore utilizzato per il trasporto della merce all’interno del mercato e per caricarla sui Tir che la trasportano verso i mercati del Nord Italia. Pare che l’incidente sia stato causato dall’asfalto dissestato che ha fatto inclinare il carrello, causando la caduta delle cassette. L’operaio ha cercato di evitare il peggio e di impedire la caduta del carico, ma è stato travolto. Sul posto, sono intervenuti la polizia e gli uomini dello Spresal di Ragusa.

