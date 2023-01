Ennesimo furto nel centro di Modica ma…qualcuno lo ha ripreso

Ha rubato e poi si è allontanato in auto. Avrebbe le ore contate il ladro che da alcune settimane sta razziando negli esercizi ed anche nelle abitazioni private del centro storico di Modica. L’ultimo furto lo ha commesso all’ora di pranzo in una fioreria di Via Marchesa Tedeschi dove ha rubato soldi e qualche altro oggetto che si trovavano in cassa. Qualcuno si è accorto di quanto avvenuto e lo ha ripreso col telefonino, annotando anche il numero di targa dell’auto con la quale si è allontanato sgommando. Probabilmente è lo stesso che aveva rubato in una casa via portando via un televisore e due play station.

Salva