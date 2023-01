Giarratana. 1º Trail del Generale Azzaro

Questa mattina più di 60 atleti provenienti da varie provincie hanno partecipato alla prima edizione del Trail del Generale Azzaro. Questo nuovo sport conosciuto come Trail-Corsa in montagna è stato ben accolto . La manifestazione ha dato anche la possibilità di apprezzare i passeggi degli Iblei. “ Ringraziamo la ASD TRAIL Team Sicilia – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta – , una neo associazione sportiva nata a Giarratana grazie all’impegno di Santi, Giulio e Marco, per aver organizzato la prima edizione del Trail del Generale Azzaro. Nella foto un momento dell’incontro di questa mattina.

