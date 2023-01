Prima vittoria del 2023 per il Frigintini calcio contro il Pro Ragusa

Primo successo nel nuovo anno solare per i rossoblù del Frigintini calcio. Pianese e compagni «espugnano» il «Biazzo» di Ragusa e fanno un bel balzo in avanti in classifica. “Quello che più conta -afferma il presidente Salvatore Colombo, al termine della gara- è la condotta della squadra che ha messo in campo le qualità espresse nelle ultime giornate del girone di andata e nelle prime due del girone di ritorno. Solo che i risultati non sono stati al pari delle forze in campo e spesso siamo stati castigati da errori commessi in modo ingenuo. Con questo successo -conclude, il massimo esponente della società- speriamo di votare definitivamente pagina e collocarci in una posizione di classifica consona alle reali capacità tecniche dei nostri ragazzi”. Il successo di Ragusa contro la locale squadra del Pro Ragusa assume maggiore valenza dal momento che i rossoblù distanziano di sei punti proprio gli avversari odierni. La gara. La squadra di Samuele Buoncompagni -seguito sempre dal secondo Maurizio Cicciarella- ha disputato una gara accorta badando al sodo e sfruttando la giornata di gran vena di Mohamed Noukri. Centrocampo e difesa hanno fatto il resto e quando gli avversari hanno oltrepassato la linea del pericolo -in due circostanze- ci ha messo le mani Lorenzo Caruso. Il match si è deciso nel primo tempo con il gol di Enrico Ruscica (32’) e il raddoppio arrivato su autogol dei difensori ragusani (42’). Nei secondi 45’ di gioco i rossoblù hanno controllato l’evoluzione del gioco, i neroverdi hanno tentato sulle fasce, ma hanno trovato Monopoli e Iozzia insuperabili, al pari della coppia centrale Pianese-Di Martino (ottima gara) e al termine del triplice fischio finale del direttore di gara il risultato era fermo sempre sul 2-0 per il Frigintini.

Queste le formazioni:

PRO RAGUSA: Cavone, F. Licitra (26’ st. Zocco), Guastella, Gurrieri (35’ st. Iurato), Borrometi, Bettabghor, Bufalino, Amenta (20’ st. Scalogna), Rimmaudo, Vitale (35’ st. Militello), Cultrera (12’ st. Camuti). Panchina: Macias, Galeotti, Carnazza, Damaso, Iurato,. All. Alessandro Noto

FRIGINTINI: Caruso, Monopoli, Iozzia, Ruscica (14’ st. Gugliotta), Pianese, Di Martino, Navanzino (20’ st. Sangiorgio), Fusca, Caccamo (23’ st. Calabrese), Noukri (43’ st. Celestre), Colombo (19’ pt. Giurdanella). In panchina: Ruffino, Pisana, Tumino, Buscema. All. Samuele Buoncompagni.

Arbitro: Paolo Arculeo (Sez. Aia Catania); Assistenti: Pierluigi Di Mari (Siracusa) e Franzjoseph Grasso (Acireale)

Reti: pt.32’ Ruscica, 42’ autogol Guastella.

Salva