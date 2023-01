Pozzallo. Convegno su alimentazione e attività fisica

Si è svolto alla Società Operaia di Pozzallo un convegno dal tema “Alimentazione e attività fisica: un binomio per stare bene in salute”.

Il convegno, moderato dall’Avv. Barbara Sparacino, ha visto come relatori il Dott Santi Benincasa, Medico e presidente dell’Università italiana SACOLIPA nonchè cultore di Nordic Walking, che ha sottolineato, con meticolosità, quanto il giusto stile alimentare, associato alla giusta attività fisica, rallenti i processi di invecchiamento e dal Dott Antonio Zocco Pisana, Medico Pneumologo che ha focalizzato l’intervento su un equilibrato approccio alimentare fondamentale nella gestione della patologia respiratorie soprattutto nelle fasi avanzate privilegiando alimenti proteici che possono supportare i muscoli respiratori e alimenti che forniscono energia all’organismo in un momento di stress maggiore.

Durante il convegno sono state illustrate le tecniche di Nordic Walking disciplina sportiva apprezzata da tantissime persone per la straordinaria capacità che ha di mantenere ed aumentare il benessere fisico dell’organismo.

A fare gli onori di casa il Presidente del sodalizio Salvatore Roccasalvo e il Sindaco Roberto Ammatuna che dopo i saluti istituzionali ha sottolineato l’importanza della giusta alimentazione per ottenere vantaggi per il corpo e per la mente.

Salva