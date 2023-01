Spilla d’argento Barretta Cioccolato di Modica per Peppino Leone

Il Direttore del consorzio del cioccolato di Modica Nino Scivoletto, in occasione della presentazione del libro di Grazia Dormiente “ I tre memorabili insulari”, evento organizzato dal Caffè Letterario S. Quasimodo di Modica , egregiamente presieduto da Domenico Pisana, ha conferito al fotografo Maestro Peppino Leone la spilla d’argento, riproducente la barretta del cioccolato di Modica, realizzata dalla giovane orafa Francesca Calabrese per celebrare l’iscrizione del cioccolato di Modica nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette. In dono al Maestro anche il folder contenente il francobollo emesso da Poste Italiane dedicato al cioccolato di Modica IGP.

Di Giuseppe Leone, fra i più grandi fotografi italiani viventi, Silvano Nigro scrive : “Leone è un narratore della Sicilia, dei suoi monumenti , delle sue feste, dei costumi e della vita tutta, per immagini fotografiche. Un narratore che si è accompagnato a Sciascia, Bufalino e a Consolo, e ha rivelato alla letteratura , la Sicilia più vera, quella degli uomini come quella della pietra vissuta e del paesaggio”.

Giuseppe Leone come è noto stato coautore con Grazia Dormiente del libro “ Modica la storia del suo cioccolato” edito da Gribaudo, volume prestigioso offerto dal Consorzio in dono alle più autorevoli personalità del mondo politico e istituzionale, fra le quali S.A.S il Principe Alberto di Monaco in occasione della sua visita al Museo del Cioccolato nel 2017.

Foto di Antonino Giurdanella

